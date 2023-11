Weihnachtspäckchen ... haben alle zu tragen

Auch der traditionelle Weihnachtslauf im winterlich verschneiten Mittenwald, bei dem man sich mit Ski und Schlitten im Wald trifft und Stockbrot über Lagerfeuern röstet, muss ohne sie stattfinden. Dass ihr Nachbar Willi Brummel sich dazu noch ständig in ihre Gymnastikübungen mit Tessa reindrängt, gefällt der energischen Dame auch nicht. Tessa, die neu in Mittenwald ist, ihre Familie in der Nähe von Schwerin hat und sich über die Feiertage Dienst hat eintragen lassen von ihrem schlecht gelaunten Chef Volker, will sie aufmuntern. Aber wie?



Adikas Vermieter Julian und Tim, die zusammen die Bäckerei am Ort führen und absolute Weihnachtsfans sind, fallen aus allen Wolken, als Jugendamtsmitarbeiterin Verena Urbach ihnen mitteilt, dass ihre gewünschte Adoption jetzt stattfinden werde. Ja, jetzt, so kurz vor Heiligabend. Als der kleine Jonathan auf der Säuglingsstation in ihren Armen liegt, sind erst einmal alle Sorgen vergessen. Sie sind Eltern!



Auf diesen Moment hat das Paar lange gewartet. Es heißt, einen kühlen Kopf zu bewahren und die arbeitsintensiven letzten Arbeitsstunden vor Weihnachten mit den ersten aufregenden Stunden mit Johnny unter einen Hut zu bekommen. Tim organisiert als Erstes alles Praktische, was gebraucht wird. Das ist noch der leichteste Part, wie die beiden frischgebackenen Väter schnell feststellen müssen.



Dass die alleinstehende Krimilektorin Ruth Neuberg die Sendung für ihre verreiste Nachbarin annimmt, erleichtert Adika das Leben. Als Ruth das Paket in die gegenüberliegende Wohnung bringt, schellt es plötzlich an der Tür: Frank Donneck steht davor, allerdings ohne sich vorzustellen. Er ist schwer enttäuscht, dass Frau Mayrhofer nicht da ist, verrät aber nicht den Grund seines Besuches so kurz vor den Feiertagen. Ruth begegnet dem verschlossenen Mann noch häufiger an diesem Tag.



Bei ihrem Besuch in der Fotoausstellung kommen sie endlich ins Gespräch. Beide merken, dass sie sich viel zu sagen haben. Frank beschließt daher, die Nacht in der Pension Borsing zu verbringen, denn er hat keine anderen Pläne, und Ruth lädt ihn an Heiligabend zum Essen bei sich ein. Ein Anruf am nächsten Morgen löst die zarte Annäherung der beiden in Luft auf.



Ruths Nachbar Guido feiert dieses Jahr Weihnachten wieder mit seiner Teenager-Tochter Henny. Diese freut sich sehr, als ihre Mutter Sybille sie in Mittenwald absetzt, um in ihr Wellness-Weihnachten mit Freundinnen aufzubrechen. Die Stimmung zwischen Mutter und Tochter ist angespannt. Deshalb eröffnet Henny ihrem Vater, gleich nachdem sie die Wohnung betreten hat, dass sie zu ihm ziehen wolle.



Dumm nur, dass Hennys Spange beim Abschied aus der Tasche gefallen ist und Sybille wieder vor Guidos Tür steht. Die weiß von Hennys Entscheidung leider nichts, wie Guido an dem wütenden Anlauf bemerkt, mit dem seine Ex-Partnerin seine Wohnung stürmt. Dieses Weihnachtsfest läuft für alle drei Familienmitglieder anders als geplant.