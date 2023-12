Weihnachtspomp in Paris: Weihnachtszauber und Konsumkritik

Glühwein und Gebäck gibt es auch hier, am Rande des hippen Quartier Quinze-Vingt, und auch Geschenkesuchende werden fündig. Allerdings wünschen sich die Besucher*innen hier bewussten Konsum zur Weihnachtszeit. "Ich mag die Weihnachtsdekoration , ich mag es, Geschenke zu machen, und ich liebe diese Zeit, aber mir wird ein bisschen übel, wenn ich an all diese Dinge denke, die man dann doch nicht lange benutzt", beschreibt Ingrid Marchais ihren inneren Zwiespalt.