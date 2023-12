Erst versucht ein schwarzer Pick-up, die Motorradfahrer von der Fahrbahn zu drängen, und dann werden Martin Grimm und Max Parger auch noch vom Sheriff verhaftet. Ohne Möglichkeit, Kontakt mit Stefan oder der Reederei aufzunehmen, droht ihnen eine Nacht in der Gefängniszelle.



Annika hat ihren Mann Markus Becker mit einem Arbeitskollegen betrogen und dadurch ihre Ehe in eine tiefe Krise gestürzt. Die Reise ist der letzte Versuch, ihre Ehe zu retten. Doch Annikas Schuldgefühle und Markus' Selbstzweifel sind so groß, dass es beim Landausflug zu einem Eklat kommt. Auf der Farm von Amy und Mike erkennen sie jedoch, worauf es wirklich ankommt.



Als ausgewiesener Hypochonder ist für Jens Kessler das "Traumschiff" einer der wenigen Orte, an denen er sich sicher fühlt. Denn dort an Bord ist die Frau, die seinen "Tempel" kennt: die Schiffsärztin Dr. Delgado. Doch auf dieser Reise muss er die Aufmerksamkeit der Ärztin mit einem anderen Hypochonder teilen: Oskar Schifferle stellt dieselben Ansprüche an Dr. Delgado, und so kämpfen beide um deren volle Aufmerksamkeit.