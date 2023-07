Tatsächlich schien bis vor kurzem etwa noch unvorstellbar, dass KI einen kompletten Song im Namen und mit den Stimmen von bekannten Künstlerinnen und Künstlerin kreieren könne. Doch dann kam der künstlich produzierte Song "Heart On My Sleeve" heraus, in dem vermeintlich die Superstars Drake und The Weeknd rappen beziehungsweise singen. Der von einem Unbekannten veröffentlichte Song stieß in eine rechtliche Grauzone - zum viralen globalen Hit wurde er trotzdem.