Blacklight - Im Schatten des FBI

"Du arbeitest für mich und bist meine Waffe", sagt FBI-Direktor Gabriel Robinson (Aidan Quinn) zu Travis Block (Liam Neeson), einem seiner besten Leute, wenn es brenzlig wird. Gerade erst hat Block in Robinsons Auftrag eine Undercoveragentin aus einer lebensbedrohlichen Situation befreit, nachdem ihre Tarnung aufgeflogen war.



Für Robinson, der Block seit ihren gemeinsamen Tagen in Vietnam kennt, könnte es immer so weitergehen, doch Travis möchte mehr Zeit mit seiner Tochter Amanda (Claire van der Boom) und Enkelin Natalie (Gabriella Sengos) verbringen und plant einen Rückzug aus dem Geschäft.



Zur selben Zeit scheint Agent Dusty Crane (Taylor John Smith) durchzudrehen. Crane hatte die junge Politikerin Sofia Flores (Mel Jarnson) beobachtet, die aufgrund ihrer Popularität sogar als Präsidentschaftskandidatin gehandelt wurde, wäre sie nicht eines Abends von einem Auto überfahren worden – angeblich ein Unfall. In Wirklichkeit jedoch ein Mordkomplott, dem Crane auf die Schliche gekommen ist.



Er will seine Story samt Beweisen an die Journalistin Mira Jones (Emma Raver-Lampman) weitergeben, doch dazu kommt es nicht. Crane wird erschossen, nachdem er in seinen letzten Atemzügen Direktor Robinson beschuldigt hat, Drahtzieher einer Intrige zu sein, Deckname "Operation Unity" – die nichts anderes ist als ein Liquidationsprogramm für Menschen, die angeblich die Demokratie gefährden.



Als Travis' Tochter und Enkelin spurlos verschwinden, wird es für Travis persönlich. Er tut sich mit Mira zusammen, um Cranes Hinweisen nachzugehen und Beweise für dessen unglaubliche Beschuldigung gegen Robinson zu sammeln.



Regisseur und Drehbuchautor Mark Williams sagt über den Film und seinen Star: "'Blacklight' ist eine zeitgemäße Geschichte. Es geht darum, was Leute im Hintergrund tun. 'Big Government' und wie Menschen die US-Öffentlichkeit manipulieren, Dinge zu tun oder zu glauben, die nicht notwendigerweise zu ihrem Besten oder dem des Landes sind.



Ein Drehbuch kam zu mir, das auf COINTELPRO (Counter Intelligence Program) in den 60er- und 70er-Jahren basierte – es ging um eine Reihe von verdeckten oder illegalen Aktionen, die vom United States Federal Bureau of Investigation (FBI) gesteuert wurden mit dem Ziel, politische Organisationen in den USA zu überwachen, zu unterwandern, in Misskredit zu bringen. Das ist eine interessante Episode amerikanischer Geschichte, die in Vergessenheit geriet, aus der ich Elemente entnahm und in die Gegenwart versetzte.



Ich habe das Glück, bereits zwei Filme mit Liam Neeson gemacht zu haben – 'Honest Thief' und 'The Marksman'. Bei 'Honest Thief' haben wir das erste Mal zusammengearbeitet, und ich habe schnell gemerkt, dass er ein sehr aufrichtiger, ehrlicher, hart arbeitender und zugewandter Mensch ist. Bei der Arbeit haben wir ein einfaches, ehrliches Verhältnis zueinander. Wir entwickeln Ideen, wie ein Charakter sein könnte, und tauchen dann tiefer ein, um wirklich emotional an die Figur anzudocken. ... Ich schätze dieses Verhältnis sehr und hoffe, dass es sich auf die Leinwand überträgt." (übersetzt und zitiert nach den englischen Presseunterlagen zum Film)