Olympia 2024 live im ZDF

Der Sportsommer geht weiter: ARD und ZDF senden an 16 Tagen im Wechsel live im TV und rund 1.500 Stunden in Livestreams in der Mediathek.

Vom 26. Juli bis zum 11. August findet Olympia 2024 in Paris statt. Quelle: ZDF

Bereits einen Tag vor der offiziellen Eröffnungsfeier geht "sportstudio live - Olympia" im ZDF auf Sendung. ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein meldet sich am Donnerstag, 25. Juli 2024, 18:45 Uhr, aus dem ZDF-Olympia-Studio in Paris.

Auf dem Live-Programm im ZDF steht dann das erste Vorrundenspiel der deutschen Fußball-Frauen gegen Australien. Rugby und Fußball der Männer ist bereits am Mittwoch, 24. Juli 2024, im Olympia-Livestreaming-Angebot auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek zu sehen.

Live aus dem ZDF-Olympia-Studio in Paris

Zum ersten Mal treten bei Olympia genauso viele Athletinnen wie Athleten an: 5.250 Frauen und 5.250 Männer kämpfen in Frankreich um Medaillen. In 32 verschiedenen Sportarten stehen vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 329 Entscheidungen über Gold, Silber und Bronze auf dem olympischen Programm. An den acht ZDF-Olympia-Tagen ist "sportstudio live" im ZDF von morgens gegen 7:30 Uhr bis Mitternacht aus Paris auf Sendung - die Wettkämpfe finden dort überwiegend zwischen 8:30 und 23:30 Uhr statt.

Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein führen im ZDF-Olympia-Studio an der Seine mit Blick auf den Eiffelturm im Wechsel durch die Olympia-Tage im ZDF. Das Studio nutzen ARD und ZDF gemeinsam, ebenso das National Broadcast Center auf dem Mainzer Lerchenberg, wo in Regie, Produktion, Technik und Teilen der Redaktion alle Fäden zusammenlaufen.

Olympia in der ZDFmediathek zeitsouverän erleben

Zusätzlich zu den "sportstudio live"-Strecken im TV gibt es ein umfassendes Olympia-Angebot in der ZDFmediathek. In einem Gemeinschaftsprojekt mit der ARD werden bis zu zehn parallele Livestreams pro Tag realisiert. Alle Finals, alle Wettbewerbe mit deutscher Beteiligung und alle internationalen Highlights sind online mitzuerleben.

Insgesamt 1.500 Stunden Live-Sport kommen so digital dazu und ermöglichen es, bestimmte Wettbewerbe intensiv zu verfolgen. Und die Livestreams stehen hinterher ohne Verzögerung "on demand" zur zeitsouveränen Nutzung bereit.

Expertenteam verstärkt die ZDF-Crew

Im Mittelpunkt der "sportstudio live"-Übertragungen stehen die Sportlerinnen und Sportler, die das ZDF auch abseits der Wettbewerbe in Porträts, Interviews und Dokumentationen begleitet und zudem als Gesprächsgäste im Olympia-Studio begrüßen wird. Für die umfassende Olympia-Berichterstattung gehören erneut kenntnisreiche Expertinnen und Experten zum ZDF-Olympia-Team.

Neu im Olympia-Programm: Breaking

Und auch ein Experte ohne Olympia-Erfahrung ist im ZDF-Olympia-Team dabei: Bao Chau Nguyen aka Chau-Lin kennt sich in der Sportart bestens aus, die zum ersten Mal zum Programm der Olympischen Spiele gehört: Breaking.

Die "sportstudio reportage: Breaking - Dream of Paris" ist zum Abschluss der "sportstudio live"-Übertragung des zwölften Wettkampftages am Mittwoch, 7. August 2024, 24 Uhr, im ZDF zu sehen - in der ZDFmediathek ist sie als sechsteilige Serie ab Montag, 22. Juli 2024, 10 Uhr verfügbar.

Noch mehr sportliche Vielfalt: Paralympics im ZDF

Und weitere sportliche Vielfalt folgt 17 Tage nach Olympia: Bei den Paralympics in Paris treten 4.440 paralympische Athletinnen und Athleten in 22 Sportarten und 549 verschiedenen Wettbewerben an - ARD und ZDF berichten umfassend im TV und in bis zu vier Livestreams. Die Eröffnungsfeier der Sommer-Paralympics ist am Mittwoch, 28. August 2024, 20:15 Uhr, im ZDF zu erleben.

"sportstudio live - Olympia" im ZDF und das Olympia-Livestreaming-Angebot in der ZDFmediathek werden mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.

