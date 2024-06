The Boys, The Acolyte und mehr: Streaming-Highlights im Juli

Die Fußball-EM ist im Juli in den letzten Zügen, Olympia kann man erst am Ende schauen. Was die Mediatheken und Streaming-Portale nicht nur für Sportmuffel bieten.

In der Komödie "Alles gelogen" spielt Comedian Bastian Pastewka einen Familienvater, der gerne mal flunkert - Chaos ist vorprogrammiert. Quelle: ZDF/Stephan Rabold / [M] Oscar Jacobson

Was passt gut zum Sommer? Natürlich gute Laune! Und davon gibt es bei den Komödien-Premieren jede Menge. Ob beim Stress von Pärchen untereinander (" Pärchenabend "), im Clash der Kulturen (" Voll verschleiert "), im Wettbewerb zwischen Vater und Sohn (" Überväter ") oder dem Mutter-Sohn-Clinch (" Alle nicht ganz dicht "). Alle ab Anfang Juli (4.7.) in der ZDF-Mediathek zu finden. So wie auch diese Premiere:

Alles gelogen (Komödie, ZDF-Mediathek)

Ein kleiner ernster Kern darf bei Komödien natürlich nicht fehlen - sonst wäre es ja nur Klamauk. Weshalb "Alles gelogen" (mit Bastian Pastewka in der Hauptrolle) uns zwischendurch auch schlucken lässt: die Geschichte von Hajo, Familienvater im besten Alter, der es nie so genau mit der Wahrheit nimmt. Aber eine kleine Lüge führt zur nächsten - und schließlich zum Super-GAU. Diesmal kommt Hajo nicht so einfach davon, und am Ende steht sogar sein Familienglück auf dem Spiel. Schnell eskalierender Screwball-Spaß mit Hang zur Dramedy.

"Alles gelogen" startet am 4. Juli in der ZDF-Mediathek.

Und hier nun unser gesamter Überblick mit ausgewählten Angeboten der Streamingportale im Juli:

The Boys (Superhelden-Serie, Staffel 4, Amazon Prime Video)

The Boys, The Acolyte, Beverly Hills Cop: Axel F: Der Juli hat in Sachen Unterhaltung einiges zu bieten. Quelle: AP

Billy Butcher und Hughie Campbell sind zurück und bereit, ihren Rachfeldzug gegen die verkommene Superheldengruppe "The Seven" fortzusetzen. Wir wissen: Das wird wieder brutal, witzig und manchmal auch überraschend. Aber vor allem: Das ist noch nicht das Ende, denn eine (finale) fünfte Staffel ist bereits abgesegnet.

The Boys (Staffel 4) ist gerade bei Amazon Prime Video gestartet.

Voll verschleiert (Komödie, ZDF-Mediathek)

Armand und Leila, ein frisch verliebtes Studentenpaar in Paris, freuen sich auf ein gemeinsames Praktikum in New York. Doch dann droht Leilas Bruder Mahmoud, ein strenggläubiger Muslim, ihren Plänen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Um seine Freundin sehen zu können, vermummt sich Armand und gibt sich als Leilas Nachhilfeschülerin aus. Doch er macht seinen Job so gut, dass Mahmoud ein Auge auf ihn wirft… Willkommen im Chaos!

"Voll verschleiert" ist gerade in der ZDF-Mediathek gestartet.

Die Zukunft des studentischen Liebespaares Armand und Leila wird durch Leilas strenggläubigen Bruder bedroht. Um Leila weiter zu sehen, tarnt sich Armand als Frau mit Nikab. 29.06.2024 | 84:49 min

The Acolyte (Star-Wars-Serie, Disney+)

Die junge Osha, einst von den Jedi ausgebildet, arbeitet als Raumschiff-Mechanikerin. Doch dann wird sie von ihrer Vergangenheit eingeholt: Ihre totgeglaubte Zwillingsschwester Mae dient der dunklen Seite der Macht und tötet einen Jedi nach dem anderen. Kann Osha sie stoppen? Und wer ist Maes Meister? Wirklich unterhaltsamer Star-Wars-Spin-off vor toller (meist) Realkulisse gedreht.

HANDOUT - 03.02.2023, ---: HANDOUT - Dieses von Lucasfilm Ltd. zur Verfügung gestellte Foto zeigt Carrie-Anne Moss als Jedi-Meisterin Indara in der «Star Wars: The Acolyte» (undatierte Aufnahme). Die Live-Action Serie startet in Deutschland mit den ersten beiden Folgen am 05. Juni 2024 auf Disney+. Foto: Christian Black/Lucasfilm Ltd./dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Serie und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: dpa

The Acolyte läuft bei Disney+.

Operation Marea Negra (Drama-Serie, ZDF-Mediathek)

Fernando, Ende 20, ist zu alt für großen Ruhm als Profiboxer und lässt sich auf einen Job als Drogenkurier ein. Der Auftrag läuft schief, und nun muss er das Risiko maximal erhöhen, um seinen Fehler wiedergutzumachen. Der Plan: mit einem selbstgebauten Halbtauchboot Kokain über den Atlantik schmuggeln. Drama in beklemmender Atmosphäre.

Operation Marea Negra startet am 3. Juli in der ZDF-Mediathek.

Beverly Hills Cop: Axel F (Action-Film, Netflix)

1984, 1987, 1994: Das sind die Eckdaten für die Filmreihe "Beverly Hills Cop". Nun also, 40 Jahre nach der Premiere, Teil 4. Axel Foley arbeitet immer noch als Polizist. Und als ein Freund ermordet wird, führt die Spur Foley zurück nach Beverly Hills. Starkino mit Eddie Murphy, exklusiv für Netflix.

Beverly Hills Cop: Axel F. startet am 3. Juli bei Netflix.

Peter Twiehaus empfiehlt als Film "Gleichung ihres Lebens". Ein unterhaltsamer, französisch-schweizerischer Film, in dem eine junge Mathematikstudentin ihren Platz im Leben sucht. 26.06.2024 | 6:49 min

Girl in my Diary (Mystery-Serie, ARD-Mediathek)

Als der 17-jährige Adam nach drei Jahren Koma aufwacht, findet er sich in einem sehr merkwürdigen Krankenhaus wieder - in einer Art Quarantäne. Sein einziger Kontakt nach draußen ist die 15-jährige Mawa, eine dickköpfige Außenseiterin. Sie kommunizieren über ein mysteriöses Tagebuch. Junges Format mit 13 Folgen mit je gut 20 Minuten.

Girl in my Diary startet am 5. Juli in der ARD-Mediathek.

Angela Merkel - Schicksalsjahre einer Kanzlerin (Doku-Serie, ARD-Mediathek)

Von der Physikerin zu "Kohls Mädchen" zur mächtigsten Frau der Welt: Wer ist Angela Merkel , die am 17. Juli ihren 70. Geburtstag feiert? Die Doku-Reihe zeichnet Schlüsseljahre der Ex-Kanzlerin nach, die wie keine andere Politikerin vor ihr Deutschland geprägt hat. Zu Wort kommen nicht nur Politiker und politische Akteure. Auch der Youtuber LeFloid und die Podcasterin Samira El Quassil sind dabei.

Angela Merkel - Schicksalsjahre einer Kanzlerin ist ab 8. Juli in der ARD-Mediathek.