Will Smith zurück im Kino: Der "Bad Boy" ist wieder da

Nach seiner Ohrfeige bei der Oscar-Verleihung 2022 war es ruhig um ihn geworden. Jetzt kommt Will Smith zurück ins Rampenlicht - mit der "Bad Boys: Ride Or Die"-Premiere in Berlin.

Will Smith im Kino: Der "Bad Boy" ist zurück

Will Smith herzt seine Fans bei der Europa-Premiere von "Bad Boys: Ride Or Die" in Berlin. Quelle: dpa

Gut zwei Jahre ist es nun her, Schauplatz: die 94. Oscar-Verleihung in Hollywood. Der US-Komiker Chris Rock reißt auf der Bühne einen Witz über die Kurzhaarfrisur von Will Smiths Frau Jada. Er vergleicht sie mit G.I. Jane, einer von Demi Moore gespielten Soldatin, die sich die Haare abrasiert hat.

Will Smith lacht noch, doch Jada Pinkett Smith ist das Lachen vergangen, denn der Grund für ihre Frisur tut ihr weh: Sie leidet unter krankheitsbedingtem Haarausfall. Minuten später betritt Will Smith die Bühne - und haut dem Komiker eine runter - vor dem versammelten Publikum, vor den TV-Kameras, die die Szene in die ganze Welt übertragen.

Schauspieler Will Smith gibt Komiker Chris Rock auf der Bühne der Oscar-Verleihung am 27. März 2022 eine Ohrfeige. Quelle: AP

Will Smith gesteht kurz danach ein, sein Verhalten sei "schockierend, schmerzhaft und unentschuldbar". Die Konsequenzen seines Handelns: Der Schauspieler wird ab 2022 für zehn Jahre von Veranstaltungen der " Oscar-Academie " ausgeschlossen.

Das Comeback in Berlin

Gestern Abend dann, Zoo-Palast Berlin: das große Comeback in Deutschland - mit der Europa-Premiere von "Bad Boys: Ride Or Die". Gut gelaunt und etwas überdreht genießt Will Smith das Bad in der Menge. Sehr viele Fans freuen sich auf seine Rückkehr ins Kino.

Nach Will Smiths Ohrfeigen-Eklat ist es ruhig um den Star geworden. Bei einem Filmfestival in Saudi-Arabien spricht er über die Schattenseiten des Ruhms und seine Ehe. 04.12.2023 | 2:55 min

Smith und sein Filmpartner und Freund Martin Lawrence geben auf dem langen, mintgrünen Teppich Autogramme, klatschen zahllose Hände ab und lächeln in die Selfie-Kameras. "Ride or Die": Es zusammen durchstehen oder sterben - an diesem Abend hat Smith wieder leichtes Spiel, er muss nichts durchstehen. Sein Publikum hat ihm längst verziehen, er ist wieder voll da.

Spielen zum vierten Mal die bösen Jungs: Will Smith und Martin Lawrence bei der Europa-Premiere von "Bad Boys: Ride Or Die" in Berlin Quelle: dpa

Minuten später zählt die Menge runter von Zehn, Smith und Lawrence drücken einen roten Buzzer - und es startet ein Feuerwerk. Goldenes Lametta regnet über den Teppich, und der "Bad Boys"-Song von Inner Circle startet. Smith singt lautstark mit, tanzt ein wenig die Treppe hinunter.

"Die beste Zeit meines Lebens"

Es sei, so sagt er es selbst im ZDF-Interview auf dem Premieren-Teppich, "die beste Zeit meines Lebens". Und die beiden engen Freunde und Filmpartner sind sich einig über die Message des Films:

Das Leben findet jetzt statt, nicht gestern. Und man muss dankbar sein dafür und für echte Freundschaft. Will Smith

Lawrence, der einst mit dafür sorgte, dass Smith sein Bad-Boys-Partner wurde, stimmt bedächtig zu. Er ist eher der stille Typ, die Show überlässt er seinem Freund Will Smith. Dessen markantes Lachen ist immer wieder zu hören, oft reißt der Draufgänger der beiden die Arme hoch, zeigt Siegerposen, formt seine Hände zu einem Herzen.

Mit 20 Minuten Verzögerung betreten die beiden das Kino, schreiben weiterhin ein Autogramm nach dem anderen, genießen den engen Kontakt mit ihren Fans. "Wow, was für ein schönes Kino", meint Smith im großen Saal des Zoo-Palasts.

Filmexperte Sven Gätjen führt auf der Bühne ein kleines Gespräch mit den Stars. Smith bekräftigt: "Martin ist der ehrlichste Mensch, den ich kenne." Es ist keine gespielte Liebe zwischen den beiden.

Medienpsychologe Groebel über Comeback von Will Smith Quelle: ZDF "Ich glaube, die Leute sind am Ende doch relativ entspannt und auch verzeihend und gnädig", sagt Medienpsychologe Jo Groebel zu Will Smiths Comeback nach dessen Ohrfeigen-Skandal. "Insofern ist das, glaube ich, jetzt schon allmählich abgehakt." Anders verhalte sich das, wenn jemand des sexuellen Missbrauchs bezichtigt wird.



Die Studios in Hollywood hätten immer Sorge vor einem Skandal. "Wir haben natürlich auch diese große Diskussion über #MeToo, wo jede Diskussion absolut gerechtfertigt ist. Aber auch kleinere Sachen, die nicht auf der gleichen Ebene sind, werden immer mit großer Ängstlichkeit betrachtet."

"Bad Boys" bringen Premierenpublikum zum Johlen

Dann geht es um die neue Actionkomödie: Seit 1995 spielen Smith und Lawrence die "Bad Boys", zwei ungleiche Cops bei der Drogenfahndung in Miami. Im neuen vierten Teil, der ab 5. Juni in die deutschen Kinos kommt, klären sie einen Korruptionsskandal rund um ihren alten Captain auf.

Natürlich geraten sie selbst in eine Intrige und müssen fliehen - Actionkino-Spaß, der beim Premierenpublikum in Berlin prima ankommt: Bei Anspielungen auf die Vorgängerfilme johlen viele Zuschauer laut. Dann beim Abspann lauter Beifall.

Und bei den Stunts brauchen wir mehr Sicherheitsvorkehrungen als früher. Sicherheit steht jetzt an erster Stelle. Früher stand sie an dritter Stelle. Will Smith