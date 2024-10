Streaming Tipps im November: Lego Marvel, 7 vs. Wild und BFF

Was hat der November mit Freundschaft und Beziehungen zu tun? Zumindest in Sachen Entertainment eine ganze Menge. Hier kommt unser Rundgang durch die Mediatheken.

Szene aus "Borderline - Grenzenlose Verbrechen". Die Serie startet am 7. November in der ZDF-Mediathek. Quelle: ZDF und MARTIN MAGUIRE

Wenn am 11.11. wieder die Frühphase in die tollen Tage startet, darf man durchaus im Hinterkopf haben, dass "toll" ursprünglich für verrückt stand. Ein Zustand, den viele Familien übrigens auch sehr gut kennen. Familie - oder besser Familiengründung - geht aber noch viel verrückter, wie die achtteilige Comedy-Serie "BFF - Best Family Forever" (neu in der ZDF-Mediathek) zeigt.

Darin entscheiden sich Lena und Nikita (beste Freundinnen, von denen eine unbedingt schwanger werden möchte, die andere es aber ungewollt wird) für ein gemeinsames Leben als Co-Mütter. Soviel vorweg: Das wird nicht einfach - aber unterhaltsam!

Um eine schwierige berufliche Partnerschaft geht es in der folgenden Serie:

Krimi-Serie: Borderline - Grenzenlose Verbrechen (ZDF-Mediathek)

Philip Boyd und Aoife Regan haben zwei Gemeinsamkeiten - sie arbeiten bei der Polizei, und sie sind Iren. Und doch trennen die beiden Welten: Er lebt in Nordirland, sie in der Republik Irland. Dass sie als Team zusammenarbeiten sollen, nachdem im Grenzgebiet eine Frau ermordet wurde, ist beiden ein Dorn im Auge. Und doch müssen sie sich den Anweisungen ihrer Vorgesetzten beugen.

Während die raubeinig-ungestüme Ermittlerin auf eher wenige (dafür aber um so deutlichere) Worte setzt, konzentriert sich der eher bedachte Nordire meist auf Vermittlungskompetenz. Und je länger sich beide beharken, desto mehr erfahren sie voneinander. Aus unverhohlener Abneigung wächst schließlich Verständnis für den anderen. Und natürlich lösen sie auch Mordfälle! Spannende drei (in sich abgeschlossene) Episoden jeweils in Spielfilmlänge.

Borderline - Grenzenlose Verbrechen startet am 7. November in der ZDF-Mediathek.

Und hier nun unser gesamter Überblick mit ausgewählten Angeboten der Streamingportale im November:

Survival-Show: 7 vs. Wild (Staffel 4, Amazon Prime Video)

Irgendwo im Nirgendwo von Neuseeland: Bei winterlichem Wetter stürzt eine Dornier ab - und ihre sieben Insassen sind in der Wildnis auf sich alleine gestellt. So weit der (konstruierte) Rahmen zur vierten Staffel der Survival-Show "7 vs. Wild". Das wild zusammengewürfelte Team aus Überlebensexperten und absoluten Newbies hat 14 harte Tage vor der Brust. Wer hält durch, wer gibt auf? Acht Folgen sind online, acht folgen nun noch.

"7 vs. Wild" ist gerade bei Amazon Prime Video gestartet.

Animations-Film: Lego Marvel Avengers - Mission Demolition (Disney+)

Man nehme eine große Portion Marvel, vermische diese gründlich mit Lego und füge schließlich noch eine ordentliche Prise B-Movie hinzu. Et voilà, schon haben wir ein Rezept für Fans, die schon längst den Kinderschuhen entwachsen sind. Teil zehn der Reihe handelt vom tollpatschigen Dennis, der so gerne auch ein Avenger wäre - aber leider vor allem alles kaputt kriegt. Marvel hart an der Trash-Grenze. Also durchaus amüsant.

"Lego Marvel Avengers: Mission Demolition" ist gerade bei Disney+ gestartet.

von Film- und Serienexperte Patrick Lipke 04.10.2024 | 10:33 min

True-Crime-Serie: Kidnapped - The Chloe Ayling Story (ZDF-Mediathek)

Der Fall hat im Jahr 2017 hohe Wellen geschlagen: Das britische Model Chloe Ayling wird bei einem vermeintlichen Fotoshooting in Italien entführt, unter dubiosen Umständen gefangen gehalten und kommt nach einigen Tagen wieder frei. Damit ist der Stress aber nicht zu Ende: Verschiedene Medien zweifeln ihre Entführung an und wittern einen reinen PR-Gag.

"Kidnapped: The Chloe Ayling Story" ist ab 4.11. in der ZDF-Mediathek.

Satire-/Drama-Serie: Bad Influencer (ARD-Mediathek)

Donna hat es eiskalt erwischt: Ihr One-Night-Stand entpuppt sich als Social-Media-Star, der ihr Sexdate live gestreamt hat! Nachdem sich ihr grenzenloses Entsetzen gelegt hat, verkündet Donna auf Social Media ihre Challenge: Innerhalb eines Monats will sie als feministische Influencerin mehr als die 1,5 Millionen Follower haben als pascal_pickup101, der ihr das angetan hat. Junges, schräges Format mit dem Finger am Puls der Influencer-Welt.

Bad Influencer startet am 8.11. in der ARD-Mediathek.

Doku: Die Rückkehr des Kings: Der Aufstieg und Fall von Elvis Presley (Netflix)

Geboren am 8. Januar 1935, gestorben am 16. August 1977. Elvis Presley , Ikone des Rock 'n' Roll, steht für Extreme im Musikbusiness: Rund eine Milliarde verkaufte Tonträger, mehr als 1.100 Konzerte, bis heute die Nummer 1 der erfolgreichsten 500 Künstler. Eine Karriere mit Aufs und Abs - und einem Comeback im Jahr 1968. Genau um dieses Ereignis geht es in dieser Doku.

Die Rückkehr des Kings: Der Aufstieg und Fall von Elvis Presley startet am 13.11. bei Netflix

Mystery-Thriller-Serie: Veronika - Zeugen aus dem Jenseits (ARD-Mediathek)

Nordic Noir ist als Krimi-Genre ein Verkaufsschlager. Nun das next Level: Nordic Noir Mystery. Veronika, Kleinstadtpolizistin und Mutter mit Kindheitstraumata und Tablettensucht, hat Visionen zu Jahre zurückliegenden Todesfällen. Die Polizistin macht sich sowohl auf die Suche nach einem Täter als auch auf einen schmerzhaften Weg in ihre eigene Vergangenheit. Packende Mischung aus Psychothriller und Mystery!

"Veronika - Zeugen aus dem Jenseits" startet am 22.11. in der ARD-Mediathek.

Thriller-Serie: Operation Omerta (ZDF-Mediathek)

Der Finne Max und die Schwedin Sylvia, beide Mitglieder einer Spezialeinheit der EU , schlittern Monate nach einem fehlgeschlagenen gemeinsamen Einsatz unverhofft in ein Geiseldrama. Spannende vierteilige Story um Kriegsverbrechen, Desinformationskampagnen, Terror.

"Operation Omerta" startet am 25.11. in der ZDF-Mediathek.

Weitere Streaming-Highlights im November

Highlights des Monats in der ZDF-Mediathek Browser Ballett Heimatquiz (satirische Rateshow): gerade gestartet

Propaganda - Die dunkle Macht (Terra X History-Doku): ab 2.11.

Reise ins Innere der Erde - Auf den Spuren von Jules Verne (Doku): ab 3.11.

Chase - Nichts hält ihn auf (Thriller): ab 4.11.

Sisterqueens (Doku): ab 4.11.

Inside Kokain: Killer, Kuriere, Konsumenten (Doku-Reihe): ab 13.11.

Deadlines (Comedy-Serie, Staffel 3): ab 14.11.

Spellbound - Verzaubert in Paris (Jugend-Serie, Staffel 2): ab 14.11.

Theresa Wolff - Lost (Krimi): ab 16.11.

Themenpaket Mental Health (Fiction und Dokus): ab 28.11. Highlights des Monats in der ARD-Mediathek Wirklich nochmal Trump, Amerika? (Doku): ab 29.10.

3 Paare, ein Ziel - Wir wollen uns selbständig machen (Doku-Serie): ab 5.11.

Motorsägen Masters (Reality-Show, Staffel 2): ab 7.11.

Kryptoqueen - Die Jagd (Doku): ab 9.11.

Die Paartherapie (Doku-Serie, Staffel 2): ab 11.11.

Zeitenwende hautnah. Ein Jahr mit Soldaten (Doku): ab 12.11.

Outlaws - Die wahre Geschichte der Kelly Gang (Spielfilm): ab 15.11.

ARD Wissen: Mein Körper. Meine Brüste (Doku): ab 18.11.

Raus aufs Land (Doku-Soap, Staffel 3): ab 19.11.

Jamel - lauter Widerstand (Doku): ab 20.11. Highlights des Monats bei Netflix Die Werwölfe von Düsterwald (Fantasy): gerade gestartet

Hellbound (Horror-Serie, Staffel 2): gerade gestartet

Das Gesetz nach Lidia Poët (Drama-Serie, Staffel 2): ab 30.10.

Achtsam Morden (Thriller-/Comedy-Serie): ab 31.10.

Lass los (Drama): ab 1.11.

Pedro Páramo (Literaturverfilmung/Drama): ab 6.11.

Der Käfig (Action-Serie): ab 8.11.

Spellbound (Fantasy): ab 22.11.

Joy (Drama): ab 22.11.

The Piano Lesson (Drama): ab 22.11. Highlights der The European Collection (ARTE, ZDF, ARD, France Télévisions, SRG SSR) Rebellen im Schnee - 40 Jahre Schweizer Snowboard-Kultur (Doku)

Handicap Behinderung - Das Märchen von der Inklusion (Reportage)

Privatjets: Ein Privileg mit fatalen Folgen (Reportage)

Demokratie - nur Augenwischerei? (Doku)

Elterliches Burn-out - Wenn Eltern zusammenbrechen (Reportage)