Streaming-Tipps: Himbeeren mit Senf und Twilight of the Gods

Graf Dracula kennt man natürlich. Fakt ist aber auch: Im Vampirgenre hat der alte Opa ausgedient. Serienweise beißt sich nun die junge Generation durch die Hälse der Sterblichen - hip und wunderhübsch. So wie Ben (Damian Hardung, Jung-Star aus Maxton Hall ), der melancholische Vampir aus gutem Hause in Frankfurt, der sein nicht enden wollendes Leben bereits leid ist. Aber als er auf die Kirmesboxerin Zelda trifft, funkt es zwischen den beiden. Was Ben und auch Zelda nicht wissen: Sie stammt aus einer Familie von Vampirjägern. Drama voraus!

Love Sucks " (ab 11. Oktober in der ZDF-Mediathek) ist ein Young-Adult-Format, das auch über 18-Jährige durchaus schauen dürfen - und sich vielleicht an die Gefühlsstürme der Jugend erinnern. Weniger Herzschmerz-emotional, dafür aber abgrundtief abstrus ist dies:

Comedy-Serie: We´re on it, Comrades! (ZDF-Mediathek)

Das Jahr 1983: Microsoft kündigt Windows 1.0 an, Buxtehude richtet die erste Tempo-30-Zone ein und Udo Lindenberg singt im Palast der Republik. Und dann ist da noch diese geheime Abteilung in der Tschechoslowakei, die alle möglichen verdächtigen Ereignisse daraufhin untersucht, ob vielleicht Paranormales die Ursache gewesen sein könnte.

Eine Truppe, von der man mit Fug und Recht behaupten darf, dass sie gehörig einen an der Murmel hat. Und denen das auch kein Stück peinlich ist. Belastend für alle: Bislang konnten sie kein einziges paranormales Phänomen entdecken. Als der junge Ingenieur Vojta dazustößt, ist das wie ein Lichtstreif am Horizont. Wird das jetzt was mit der Suche nach Außerirdischen und Übernatürlichem? Herrlich schräger Spaß für Gute-Laune-Abende!

We´re on it, Comrades! startet am 4. Oktober in der ZDF-Mediathek.

Und hier nun unser gesamter Überblick mit ausgewählten Angeboten der Streamingportale im Oktober:

Animations-Serie: Twilight of the Gods (Netflix)

Nordische Göttersagen regen regelmäßig zu Neuinterpretationen an - diesmal ist es Zack Snyder ("300", "Man of Steel"), der sich des Stoffs angenommen hat. Eine düstere Animations-Serie für Erwachsene in teils skizzenhaft anmutendem Stil. Blutig und kompromisslos. Die Götter sind grausam - aber die Rachegelüste der Menschen ebenso.

Twilight of the Gods ist gerade bei Netflix gestartet.

Coming-of-Age-Film: Himbeeren mit Senf (Amazon freevee)

Die 13-jährige Meeri und ihr Bruder Luk boykottieren sämtliche Versuche ihres verwitweten Vaters Ernst, eine neue Partnerschaft einzugehen. Meeri allerdings nähert sich selbst diesem Gefühl der Schmetterlinge im Bauch, wenn man sich verliebt. Und dann entdeckt sie auch noch, dass sie fliegen kann, wenn sie einen Jungen mag! Familienwirrungen und Jugenddramen mit Happy End.

Himbeeren mit Senf ist gerade bei Amazon freevee gestartet.

Comedy-Serie: Ich dich auch! (Staffel 3, ZDF-Mediathek)

Das Leben geht weiter für Caro und Yannik, Jackie und Tüffi. Svenja und Sven heiraten, Yannik kennt ein dunkles Geheimnis in Svens Leben. Und über den ganzen Beziehungswahnsinn hinaus, der sich durch die acht knapp halbstündigen Folgen spinnt, fasst Caro auch noch eine folgenschwere Entscheidung. Ganz schön lustig. Und aberwitzig.

Ich dich auch! ist ab 2.10 in der ZDF-Mediathek.

Horror-Thriller: Hold Your Breath (Disney+)

Oklahoma in den 1930-er Jahren: Sandstürme zerlegen das Land - und mittendrin eine Mutter und ihre beiden kleinen Kinder. Ist es nur eine Laune der Natur, oder ziehen da übernatürliche Mächte ihre Strippen? Packend!

Hold Your Breath startet am 3.10. bei Disney+.

Thriller-Serie: Informant - Angst über der Stadt (ARD-Mediathek)

Desillusionierter LKA-Ermittler bekommt eine junge und sehr ehrgeizige BKA-Ermittlerin an die Seite, als es Hinweise auf einen geplanten Elbphilharmonie-Anschlag gibt. Aus vagen Vermutungen sollen sie Fakten generieren, auch mit Hilfe von Informanten. Eine Reihe von Ereignissen nimmt ihren Lauf - mit fatalem Ergebnis.

Informant - Angst über der Stadt startet am 11.10. in der ARD-Mediathek.

Krimi-Serie: The Chelsea Detective (Staffel 2, ZDF-Mediathek)

Max Arnold, Ermittler mit Hausboot und verkorkster Beziehung, macht sich mit Unterstützung seines Team wieder ans Werk, Verbrechen im Westen Londons aufzuklären. Kauziger Polizist trifft auf Chelseas Kunstszene: Das macht auch in der zweiten Staffel richtig Spaß.

The Chelsea Detective startet am 18.10. in der ZDF-Mediathek.

Drama-Serie: 30 Tage Lust (ARD-Mediathek)

Freddy und Zeno, beide Anfang 30, sind seit einer halben Ewigkeit ein Paar - und dann hat sie eine revolutionäre Idee: 30 Tage holt jeder von beiden sexuell das nach, was sie wegen ihrer festen Beziehung seit Jugendzeiten verpasst haben. Was nach aufregenden Abenteuern klingt, stellt die beiden auf eine existentielle Probe.

30 Tage Lust startet am 25.10. in der ARD-Mediathek.

