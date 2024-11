Neuer Film von Christopher Nolan: Ensemble-Cast wächst

Oscar-Preisträgerin Charlize Theron (49, "Monster", "Mad Max: Fury Road") stößt Berichten zufolge zu dem Star-Ensemble für den noch titellosen Film, wie die Branchenblätter "Variety", "The Hollywood Reporter" und "Deadline" berichteten. Demnach sind bereits Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o und Robert Pattinson an Bord.

Film soll im Juli 2026 in die Kinos kommen

Nolan und das Studio Universal Pictures, die zuletzt mit "Oppenheimer" einen Riesenerfolg landeten, halten Einzelheiten über das neue Projekt offiziell noch unter Verschluss. Bekannt ist nur, dass der Film im Juli 2026 in die Kinos kommen soll. Der Drehstart sei für Anfang nächsten Jahres geplant, heißt es.

Nolan-Filme Garant für hohe Einnahmen

