Der Anteil der Menschen, die in Armut leben, ist seit 2006 in allen westlichen Bundesländern und in Berlin gestiegen. In Bremen ist die Zahl am höchsten: Knapp ein Viertel der Menschen in Bremen leben in Armut. Den stärksten Anstieg erlebte Nordrhein-Westfalen: Lag die Quote der Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, 2006 bei 13,9 Prozent, stieg sie um 33 Prozent auf 18,5 Prozent an, während der Bundesmedian bei 15,9 Prozent lag.