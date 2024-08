Feuer bei Athen gelöscht: Diese Fragen bleiben offen

In Griechenland haben sich die Waldbrände bei Athen abgeschwächt. Die Behörden bleiben dennoch in höchster Alarmbereitschaft, da starke Winde und hohe Temperaturen erwartet werden.

Der Großbrand, der fast drei Tage nahe Athen getobt hat, ist gelöscht. Weiterhin patrouillieren Feuerwehrleute in der Region - durch die sogenannte Brandwache soll ein Wiederaufflammen von Glutnestern verhindert werden.

In Griechenland beginnt unterdessen die Diskussion um Ursachen und Verantwortung.

War ein kaputter Strommast die Brandursache?

Medienberichten zufolge könnte ein kaputter Strommast den Brand am Sonntagmittag ausgelöst haben. Die Tageszeitung "Kathimerini" berichtete, ein Bürger habe beobachtet, dass die Halterung der Stromkabel an dem betreffenden Mast gebrochen sei.

Anwohner: Brand war "wie eine Atombombe"

In Griechenland hat sich der Großbrand nahe Athen abgeschwächt. Voraussetzungen für ein neues Feuer seien aber nach wie vor vorhanden, berichtet ZDF-Korrespondent Andreas Postel.

Kritik gibt es zum Teil an der Einsatzplanung der Feuerwehr: In sozialen Medien beschweren sich manche Bürger, zunächst lange keine Löschflugzeuge und -hubschrauber gesehen zu haben, obwohl es brannte. Andere sind voll des Lobes, dass die gewaltige Fläche von rund 100 Quadratkilometern so schnell gelöscht werden konnte.