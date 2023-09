US-Küstenwache stoppt Mann in Hamsterrad-Boot

Am 29. August holte die Küstenwache den Mann schließlich erfolgreich von seinem Gefährt. Am 1. September wurde er in den USA zum Stützpunkt der Küstenwache in Miami Beach gebracht. In der Anzeige heißt es, der Mann habe seit 2014 bereits mehrfach versucht, auf ähnliche Art in See zu stechen, obwohl es ihm behördlich untersagt worden sei.