Hochwasser in Europa: Die Aufräumarbeiten beginnen

Auch wenn das Hochwasser mancherorts langsam zurückgeht, ist die Situation nach wie vor angespannt. ZDF-Reporterin Natalie Steger berichtet aus den Flutgebieten in Polen. 18.09.2024 | 1:43 min

In den Hochwassergebieten von Polen über Tschechien bis nach Österreich entspannt sich die Lage nur langsam. An einigen Orten steigt das Wasser der Flüsse noch. Nach Angaben von EU-Kommissar Janez Lenarcic sind zwei Millionen Menschen von den Überschwemmungen betroffen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will an diesem Donnerstag in ein Hochwassergebiet in Polen reisen und dort mit Spitzenpolitikern der von den Überflutungen betroffenen Ländern sprechen. Dabei dürfte es auch darum gehen, wie viel Geld die EU bei der Beseitigung der Schäden beisteuern wird. Noch ist das ganze Ausmaß unklar. Insgesamt kamen bislang mehr als 20 Menschen ums Leben.

Die Hochwasser-Lage in den europäischen Nachbarländern:

Österreich

In Österreich sind noch Zehntausende Einsatzkräfte mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Im besonders betroffenen Bundesland Niederösterreich sind 18 Orte noch immer nicht oder nur schwer zu erreichen. Die Polizei berichtete von Dieben und von Betrügern, die Hochwasser-Betroffenen Dienstleistungen zu überhöhten Preisen angeboten hätten.

Im öffentlichen Verkehr entspannt sich die Lage: Die wichtige Bahnstrecke von Wien Richtung München ist wieder eingeschränkt zu befahren, und in Wien sind die U-Bahnen wieder in Betrieb. Die Regierung kündigte Hilfen von mehr als einer Milliarde Euro für Kommunen, Privatpersonen und Unternehmen an.

Das Wasser geht langsam zurück, einige Orte in Niederösterreich sind aber immer noch nicht zu erreichen. Das Ausmaß der Schäden wird erst jetzt langsam sichtbar. 18.09.2024 | 1:30 min

Tschechien

Im tschechischen Nordböhmen nahe der Grenze zu Sachsen blicken die Menschen noch mit Sorge auf die Elbe. In Usti (Aussig) sollen Barrieren und Sandsäcke das Stadtgebiet schützen. Im Osten des Tschechiens haben die Aufräumarbeiten begonnen.

Vielerorts bietet sich den Helfern ein Bild der Zerstörung. Schlammmassen sind in Geschäfte, Wohnungen und Schulen eingedrungen. Die Armee ist im Einsatz, Trinkwasser und Stromgeneratoren werden verteilt. Es gibt Berichte über Plünderungen.

Einsatzkräfte kämpfen in Hochwassergebieten gegen die Fluten. Deutschland bereitet sich auf mögliche Pegelanstiege vor. Eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht. 17.09.2024 | 2:32 min

Polen

In Polen hat die Hochwasserwelle nun die Region nahe Breslau (Wroclaw) im Westen erreicht. In der Kleinstadt Olawa südöstlich von Breslau betrage der Wasserstand derzeit 7,39 Meter und könne noch um fünf Zentimeter steigen, sagte Grzegorz Walijewski vom Meteorologischen Institut der Nachrichtenagentur PAP. Normal sind rund zwei Meter. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag werde die Flutwelle, die gegenwärtig Olawa bedrohe, Breslau erreichen.

Da zwischen Olawa und Breslau noch mehrere Nebenflüsse in die Oder münden, die ebenfalls viel Wasser führen, sei nicht ausgeschlossen, dass es in Breslau zu Hochwasser kommen werde, so der Experte. Der Pegelstand dort werde zwar nicht das Niveau von 1997 erreichen, doch die Flutwelle werde mindestens für anderthalb Tage anhalten. Damals wurde 630.000-Einwohner-Stadt zu einem Drittel überschwemmt.

Große Zerstörung in Niederösterreich. "Im Moment sind alle erstmal damit beschäftigt aufzuräumen", berichtet ZDF-Reporterin Simone Müller zu den Folgen des Hochwassers. 18.09.2024 | 2:12 min

Slowakei

In der Slowakei entspannt sich die Hochwasserlage langsamer als erhofft. In der Hauptstadt Bratislava stieg der Pegelstand am Mittwochnachmittag leicht auf 9,85 Meter an. Der normale Wasserstand liegt im Durchschnitt bei drei Metern.

Vor allem aus Richtung Österreich floss weiteres Regen- und Schmelzwasser heran. Eine akute Gefahr für das Stadtzentrum bestehe trotzdem nicht mehr, versicherten die Behörden. Flussabwärts entlang der Grenze zu Ungarn steigt die Donau weiter. Dazu tragen auch die aus dem Norden der Slowakei kommenden Nebenflüsse bei.

Live-Ticker : Aktuelle News zu Unwetter und Hochwasser Mehrere europäische Länder haben wegen Überschwemmungen große Schäden und Tote zu beklagen. In Deutschland bangen vor allem Sachsen, Bayern und Brandenburg. Die Entwicklungen live. Liveblog