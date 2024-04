Flut-Katastrophe in Russland: "Apokalyptische Ausmaße"

Die Hochwasserkatastrophe in Russland an den Südausläufern des Uralgebirges weitet sich aus. In der Großstadt Orenburg trat am Dienstagabend der Fluss Ural über die kritische Marke, erreichte einen Höchststand von 9,31 Meter. Die Fluten breiteten sich aus, wie die Behörden mitteilten.