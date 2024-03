Nach Putin-Wahl: EU verhängt Sanktionen wegen Nawalnys Tod

Zuvor hatten die EU-Staaten in einer gemeinsamen Erklärung Kritik am Ablauf der russischen Präsidentschaftswahl geübt und Konsequenzen gefordert. In dem vom EU-Außenbeauftragten Josep Borell veröffentlichten Text heißt es zudem, dass der schockierende Tod des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny im Vorfeld der Wahlen ein weiteres Zeichen für die zunehmende und systematische Unterdrückung sei.