THW bereitet sich auf Hochwasser vor

In Sachsen und Bayern seien bereits Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerkes vor Ort, ansonsten würde derzeit die "Einsatzbereitschaft überprüft", so Fritz-Helge Voß, Abteilungsleiter des THW.

Angesichts des derzeit über Europa ziehenden Unwettertiefs bereitet sich das Technische Hilfswerk (THW) auf mögliche Hochwasser im Osten Deutschlands vor. "Wir stellen uns halt darauf ein, dass wir größere Kräfte dann auch an die Elbe und an die Oder verlegen können", sagte THW-Abteilungsleiter Fritz-Helge Voß im ZDF-Morgenmagazin. Den Menschen in den betroffenen Gebieten riet Voß, sich einen "kleinen Notvorrat" anzulegen.

Das Sturmtief "Anett", das international "Boris" genannt wird, hat in Polen, Tschechien, Österreich und Rumänien für sintflutartige Regenfälle und Hochwasser gesorgt. Bisher kamen mindestens acht Menschen ums Leben. In Deutschland war die Lage noch vergleichsweise entspannt. Es wird allerdings erwartet, dass es infolge starker Regenfälle noch einmal einen Anstieg der Pegelstände geben könnte.

Die Situation in den Hochwassergebieten in Polen, Tschechien, Österreich und Rumänien dauert an. Sintflutartiger Regen hat am Wochenende ganze Landstriche unter Wasser gesetzt.

16.09.2024 | 2:31 min