Carolabrücke: Sorge wegen drohendem Hochwasser

In Dresden gehen die Arbeiten an der Carolabrücke voran. Das herannahende Hochwasser, ausgelöst durch Überschwemmungen in Polen und Tschechien, sorgt für zusätzlichen Zeitdruck.

Unter hohem Zeitdruck wegen des drohenden Hochwassers der Elbe gehen die Abriss- und Räumarbeiten an der eingestürzten Carolabrücke in Dresden weiter. "Wir arbeiten wirklich mit Hochdruck gegen die Zeit", sagte Feuerwehrsprecher Michael Klahre am Morgen. In der Nacht seien die Arbeiten ununterbrochen fortgesetzt worden. "Wir kommen recht gut voran."

Pegel der Elbe steigt durch heftigen Regen in Tschechien

Grund für die Eile ist der steigende Pegel der Elbe. Ursache dafür sind vor allem die starken Regenfälle im Einzugsgebiet von Elbe und Moldau in Tschechien . Dadurch dürften auch die Pegelstände an der Elbe in Sachsen steigen. Ziel sei es weiterhin, die Arbeiten bis Sonntag vorzunehmen, sagte Feuerwehrsprecher Klahre.

Carolabrücke stürzte Mitte der Woche ein

Bundeswehr-Panzer "Büffel" in Dresden im Einsatz

Höchste Wasserstände Mitte kommender Woche erwartet

An der Elbe wird laut Landeshochwasserzentrum voraussichtlich am Samstagabend am Pegel Schöna die Alarmstufe 1 erreicht, für Dresden wird damit am frühen Sonntagmorgen gerechnet. "Die Wasserstände werden weiter sehr schnell bis in den Bereich der Alarmstufe 3 ansteigen", so die Experten. Die höchsten Wasserstände an den sächsischen Elbe-Pegeln werden derzeit ab Mittwoch und Donnerstag kommender Woche erwartet.