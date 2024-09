Hochwasser aktuell und Unwetterwarnungen - Dörfer evakuiert

In Deutschlands Nachbarländern Polen, Tschechien und Österreich spitzt sich die Hochwasserlage zu. Auch in Teilen von Bayern und Sachsen ist die Lage im Dauerregen angespannt.

Nach starken Regenfällen ist es in Polen und Tschechien in der Nacht zu Überschwemmungen gekommen. Einsatzkräfte aus einem Krisenstab rüsten sich seit Tagen gegen Überflutungen. 14.09.2024 | 0:20 min

In Deutschlands östlichen Nachbarländern Polen und Tschechien ist es nach Dauerregen zu ersten Überschwemmungen gekommen. In Polen wurden zwei Dörfer evakuiert, in Tschechien wurde an mehreren Flüssen Hochwasser -Alarm ausgerufen. Wegen Unwetters sind mehr als 60.000 Haushalte in Tschechien ohne Strom. Das berichtete die Agentur CTK unter Berufung auf die Energieversorger. Auch im Südosten Deutschlands ist die Lage zum Teil angespannt, in Österreich werden Überschwemmungen und Erdrutsche befürchtet.

Sorge vor ansteigendem Pegel der Elbe in Dresden

Der Dauerregen dürfte auch die Wasserstände der Elbe in Sachsen anschwellen lassen. Womöglich am Samstagabend wird am Pegel Schöna nach Angaben des sächsischen Landeshochwasserzentrums die Alarmstufe 1 erreicht, für Dresden wird damit am frühen Sonntagmorgen gerechnet. Die höchsten Wasserstände an den sächsischen Elbepegeln werden ab Mittwoch und Donnerstag kommender Woche erwartet.

Angesichts des drohenden Hochwassers drängt die Zeit bei den Abrissarbeiten am eingestürzten Teil der Dresdner Carolabrücke. "Die Zeit rennt uns weg", sagte Feuerwehrsprecher Michael Klahre am Freitagabend. Eine Spezialfirma arbeite rund um die Uhr, um die Trümmerteile zu beseitigen. Die Arbeiten sollen nach bisherigen Angaben bis Sonntagabend erledigt sein.

In Dresden gehen die Arbeiten an der Carolabrücke voran. Das herannahende Hochwasser, ausgelöst durch Überschwemmungen in Polen und Tschechien, sorgt für zusätzlichen Zeitdruck. 14.09.2024 | 0:16 min

Elbe-Pegel steigt durch heftige Regenfälle in Tschechien

Ursache für das Anschwellen der Elbe sind heftige Regenfälle im Einzugsgebiet von Elbe und Moldau in Tschechien. In Deutschlands Nachbarland wurde an rund 20 Flüssen und Bächen die dritte Hochwasser-Alarmstufe "Gefährdung" ausgerufen, wie die Nachrichtenagentur CTK meldete.

An manchen Orten in Tschechien kam es durch plötzlichen Starkregen zu Überschwemmungen. Das tschechische Fernsehen veröffentlichte auf X Aufnahmen aus dem Dorf Mikulovice nahe der Grenze zu Polen. Dort ist zu sehen, wie am frühen Samstagmorgen die Wassermassen Häuser, Garagen und Straßen überfluten.

Zwei Dörfer in Polen evakuiert

Auch im Südwesten Polens ist die Lage ernst. In der Region Oppeln trat der Fluss Biala Glucholaska über die Ufer. Aus dem Dorf Glucholazy nahe der Grenze zu Tschechien mussten 400 Bewohner in Sicherheit gebracht werden. Auch aus dem Dorf Morow musste ein Teil der Bewohner evakuiert werden, weil hier der Fluss Mora über die Ufer getreten war. Insgesamt fuhr die Feuerwehr in der Region 400 Einsätze.

Das Meteorologische Institut rechnet weiter mit anhaltenden Regenfällen. An 35 Wassermessstationen sei der Alarmpegel bereits überschritten, teilte das Institut auf X mit.

Schneefallgrenze in Alpen sinkt

Für Deutschland sagte der Deutsche Wetterdienst ergiebigen Dauerregen an den Alpen und in den östlichen Mittelgebirgen vorher. In den Alpen oberhalb von 1.200 Metern komme der Niederschlag als Schnee herunter. In den Hochlagen über 2.000 Metern sei rund ein Meter Neuschnee möglich.

Die Tatsache, dass es in höheren Lagen Schnee statt Regen geben soll, wirkt sich aus Sicht des Hochwassernachrichtendienstes "dämpfend" auf das Hochwasser aus. Dennoch seien im Südosten Bayerns - vom Isareinzugsgebiet bis ins Berchtesgadener Land und zum Bayerischen Wald - erhöhte Wasserstände zu erwarten.

Tschechien und Österreich rüsten sich aufgrund des anhaltenden Dauerregens vor Überflutungen. In Slowenien sind bereits erste Häuser überschwemmt. 14.09.2024 | 1:56 min

Österreich erwartet teils 300 Liter Regen

In Österreich fürchten Experten in den kommenden Tagen massive Regenmengen mit Überschwemmungen und Erdrutschen. In Teilen Niederösterreichs und Oberösterreichs könnten laut staatlichem Meteorologie-Institut Geosphere Austria bis Dienstag mehr als 300 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.