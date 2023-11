Nach Streik in Hollywood : Traumfabrik läuft im Krisenmodus

"Sie wird sich in den kommenden drei bis fünf Jahren neu sortieren, aber es wird schmerzhaft sein", sagt Taplin weiter. So sieht die Welt aus, in die Schauspielerinnen und Schauspieler jetzt zurückkehren: Die Jobs sind zwar besser bezahlt, es gibt aber weniger davon und eine starke Konkurrenz. Matt Belloni vom Newsportal "Puck" schreibt: "Was eine Zeit der Erleichterung und Freude in Hollywood sein sollte, ähnelt eher der Erfahrung von Soldaten in zahllosen Kriegsfilmen – dass der Horror der Schlachten einer ebenso düsteren Realität der neuen Welt weicht, für die sie gekämpft haben."