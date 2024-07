Hurrikan "Beryl" radiert die Karibikinsel Mayreau fast aus

Am Freitag bewegte sich "Beryl" in abgeschwächter Form über die mexikanische Halbinsel Yucatan und sorgte im Ferienort Tulum für Ungemach. Nun steuert der Wirbelsturm die US-Golfküste und Nordmexiko an. Am Sonntag dürfte "Beryl" kurz vor der Küste zwischen den USA und Mexiko voraussichtlich wieder Hurrikanstärke erreichen, wie das US-Hurrikanzentrum warnt. Dem US-Bundesstaat Texas drohen den Meteorologen zufolge gefährliche Windschäden und Sturmfluten. Die texanischen Behörden riefen Küstenbewohner auf, sich auf den Sturm vorzubereiten.