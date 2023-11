Anlaufstelle für Incels: Wege aus dem Hass

Sie wünschen sich eine romantische Beziehung und Sex, wollen akzeptiert und geliebt werden, doch alles, was sie erleben, empfinden sie als Abweisung und Demütigung. Incels sind meist junge Männer, die unfreiwillig zölibatär leben. Im Netz schreiben sie über ihre Wut und Einsamkeit, stacheln sich gar zum Selbstmord und zu Terroranschlägen an.

Es ist eine toxische Mischung aus Selbsthass und Hass auf Frauen, die sich seit einigen Jahren in Online-Foren zusammenbraut. In einem der größten sind fast 13.000 Mitglieder registriert, alles ist öffentlich einsehbar. Einer schreibt: "Meine sexuelle Frustration ... bringt mich um." Ein anderer: "Bitte Gott, bring mich um." Ein User empfiehlt ihm daraufhin, sich zu erhängen.

Attentäter gilt vielen als Vorbild

Das Forum ist eine dunkle Ecke des Netzes. Immer wieder steht dort die Empfehlung: "Go ER" - "Mach es, wie ER." Das Kürzel ist ein Verweis auf Elliot Rodger, einen Attentäter, der 2014 in Kalifornien sechs Menschen umbrachte, bevor er sich selbst tötete. Er hatte sich zuvor als Incel beschrieben und gilt deshalb vielen als Vorbild. Im Forum gibt es Profile mit seinem Foto.

Fragen von Leben und Tod

Hilfsangebote für radikalisierte Incels gibt es bislang wenige. Eine Online-Selbsthilfegruppe, in der auch Ex-Incels sind, will das ändern. Rund 200 Mitglieder sind dort registriert, der Forumsname soll hier nicht auftauchen, um die Mitglieder zu schützen. Journalist*innen dürfen nicht rein, doch ZDFheute konnte mit einem der Moderatoren sprechen.

Moderatoren sind nicht geschult

Hass und Hetze sind in dem Forum verboten. Er wolle eine positive Umgebung schaffen, in der sich Menschen austauschen können, so Anderson. Über Probleme sprechen geht in Ordnung, wer aber hetzt, den kann Anderson verwarnen und auch sperren.