In Deutschland geben knapp zwei Drittel an, sich einer christlichen Glaubensgemeinschaft zuzuordnen, der somit größten Religion. Die in der Verfassung festgelegte Religionsfreiheit schließt auch die Freiheit ein, an nichts zu glauben. Die Zahl derer wächst, die die Institution Kirche ablehnen. Jeder Vierte gibt an, nicht an Gott zu glauben und sich zu keiner Religion zu bekennen, geschätzte 3, 5 Prozent sind Muslime.