... explodierte um 7.58 Uhr eine Bombe am Brüsseler Flughafen Zaventem - direkt neben einem Check-In-Schalter. 5.000 Passagiere sind an diesem Morgen in der Abflughalle. Wenig später explodiert eine zweite Bombe. Um 9.11 Uhr explodiert eine dritte Bombe - in der Metrostation Maelbeek, mitten im Europaviertel.

Es handelt sich um Attentate des so genannten Islamischen Staates. Insgesamt sterben 32 Menschen, mindestens 340 werden verletzt.