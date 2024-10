Juden feiern Versöhnungstag:Jom Kippur: Buße, Reue, Umkehr

Heute feiern Juden in aller Welt Jom Kippur. Typisch für den hohen Feiertag sind die weißen Gewänder (Symbolbild).

Jom Kippur ist der höchste Feiertag im Judentum. Der Versöhnungstag beginnt in diesem Jahr am Freitagabend (11. Oktober) und dauert bis Samstagabend (12. Oktober). Er wird als strenger Fast- und Ruhetag begangen und von der Mehrheit der Jüdinnen und Juden, einschließlich der nicht-religiösen, eingehalten.

Buße und Fasten

Neben Essen und Trinken sind an Jom Kippur nach der Thora sexuelle Kontakte, Körperpflege und Luxusgegenstände wie etwa Lederschuhe verboten. Am Versöhnungstag kleidet man sich weiß. Vor Anbruch der Nacht versammeln sich Menschen in Synagogen, um das Kol-Nidre-Gebet zu sprechen - den formelhaften Widerruf aller persönlichen Gelübde, Eide und Versprechungen gegenüber Gott, die unwissentlich oder unüberlegt abgelegt wurden.