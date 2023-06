Bislang habe es in diesem Jahr in Brandenburg schon rund 130 Waldbrände gegeben, so der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel. Dies seien zwar etwas weniger als im vergangenen Jahr, als bis zu diesem Zeitpunkt bereits 170 Waldbrände gezählt worden seien. Das sei aber nur dem recht kühlen und nassen Wetter in den Monaten Februar und März geschuldet. "In der vor uns liegenden Zeit bleibt die Lage sehr kritisch."