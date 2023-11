Waldbrände in Brandenburg: Feuerwehr rüstet sich mit Hightech

Brandenburgs Wälder sind durch die Brände im letzten Sommer enorm geschädigt. Die Wiederaufforstung ist in vollem Gange. 04.05.2023 | 4:33 min

Es ist Landschaftspfleger Maik Zaydler anzusehen: Er ist stolz auf das, was er in der Nähe des südbrandenburgischen Falkenberg vollbracht hat.

Waldschutz in der Klimakrise - Feuer, Flammen, Funkenschlag 04.05.2023 | 29:45 min

Heute wird schon am Wald der Zukunft gearbeitet

Auf 26 Hektar Privatwald hat er in 40 Meter breiten und mehrere hunderte Meter langen Streifen 40.000 Laubbäumchen gesetzt - Roteiche, Spitzahorn und Robinie etwa. Dahinter nochmal gut 220.000 Kiefern. So soll Holzanbau möglich sein - mit geringerer Waldbrandgefahr. "Wenn das alles gut läuft, steht hier in einigen Jahrzehnten ein Laubholzriegel vorm Nadelholz", erklärt Zaydler.

Hitze und Dürre der vergangenen Jahre haben den Wald schwer geschädigt. Vier von fünf Bäumen sind mittlerweile krank. Der Wald ist ein Patient, der unsere Hilfe braucht, so Bundeslandeswirtschaftsminister Özdemir. 21.03.2023 | 1:48 min

Ein Jahr Regen fehlt: Auch 2023 große Sorge vor Waldbränden

Auch in diesem Jahr geht die Sorge um, dass es wieder zu verheerenden Waldbränden in den riesigen Kiefernmonokulturen kommen könnte. Wie 2022, als Feuerwehren im ganzen Land immer wieder tagelang kämpften. Zwar war das Frühjahr 2023 nass , doch immer noch fehlt ein Jahr Regen.

Die Waldbrandlage in Deutschland dürfte sich in Zukunft weiter verschlimmern, warnt Brandexperte Lindon Pronto. Daher brauche es präventive Maßnahmen und eine Politik, die zuhört. 27.07.2022 | 8:19 min

Schon wenige Waldbrände können großen Schaden anrichten

Vom Wurzelwerk bis zu den Blättern: Was der Wald alles kann. 06.08.2022 | 1:29 min

Sensoren sollen Waldbrände erschnüffeln

Also bleiben Investitionen und Ideen gefragt. In Treuenbrietzen etwa ergänzt bald eine weitere Drohne die Flotte zur Luftbeobachtung. Im ganzen Land werden weitere Brunnen in Wälder gebaut. In Eberswalde erprobt eine Firma Sensoren, die Waldbrände schon erschnüffeln sollen, wenn das Feuer noch am Boden schwelt.