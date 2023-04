Wetter in Deutschland : Erster zu nasser April seit 15 Jahren

Ganz dem launischen Ruf des Aprils entsprechend verliefen die Temperaturen recht wechselhaft. So bestimmten kühle Phasen zeitweise die erste und letzte Aprilwoche - mit eisigen Nächten zum Monatsbeginn. Carlsfeld im Erzgebirge verzeichnete am 5. April mit minus 8,8 Grad den deutschlandweiten Tiefstwert. Vom 21. bis 23. April hingegen wurde es auch mal warm. Die höchsten Werte meldeten Nienburg in Niedersachsen und Jena in Thüringen am 22. April mit jeweils 24,6 Grad. Damit wurde im April in Deutschland erstmals seit 2008 kein einziger Sommertag mit mehr als 25 Grad beobachtet.