Allerdings gab es große Temperaturschwankungen: Der Monat begann eisig, mit dem bundesweiten Tiefstwert von minus 14,2 Grad am 1. März in Deutschneudorf-Brüderwiese im Erzgebirge. Der Monatshöchstwert von fast schon sommerlichen 23,9 Grad wurde am 13. März in Rheinfelden im Oberrheingraben gemessen. Die Forsythie blühte im Flächenmittel bereits am 15. März und damit etwa zehn Tage früher als im historischen Vergleich.