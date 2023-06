Der Biologe Pierre Ibisch von der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde warnt vor einer wachsenden Waldbrandgefahr in Brandenburg. Im RBB-Inforadio wies er am Mittwoch auf eine Kombination aus trockenen Böden und feueranfälligen Bäumen in der Region hin. Ein Großteil der Forsten bestehe aus Kiefern, so der Biologe: "Kombiniert mit unseren Böden, die eine schlechte Wasserspeicherkapazität haben, steigt das Feuerrisiko."