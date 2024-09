KI in der Landwirtschaft: Wie die Technik Bauern helfen kann

Um die Menge beim Düngen, den Zeitpunkt der Ernte oder die Mischung des Futters für Rinder genauer zu bestimmen, setzen landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland zunehmend auf Künstliche Intelligenz . So sollen Höfe wirtschaftlicher werden, aber auch Naturschutz und das Tierwohl spielen eine Rolle.

Mit Satelliten und KI die Düngemenge bestimmen

Eingesetzt wird KI in der Landwirtschaft zum Beispiel, um den Einsatz von Dünger und Saatgut zu optimieren. Per Satellit werden Felder vermessen und Satellitenkarten erstellt. Diese Karten zeigen, welche Felder und Äcker besonders fruchtbar sind - und welche nicht.

Je nach prognostiziertem Ertrag der Böden und auf Empfehlung von KI-Modellen und auf Basis von Millionen von Daten passen Landwirte die Menge an Dünger und Saatgut an. Das reduziert Kosten, schont die Umwelt und bietet Bauern eine bessere Entscheidungsgrundlage.

Wetter erschwert Datenaufbau

Stein leitet an der Universität Hohenheim das Fachgebiet für Künstliche Intelligenz in der Agrartechnik. Er erklärt weiter: "Es nützt Landwirten nichts, wenn automatisch fahrende Roboter auf dem Feld arbeiten, aber ständig aufgrund von Störungen stehenbleiben."

Schwaches Netz bremst KI-Einsatz

Damit KI-Systeme Landwirte zuverlässig unterstützen können, ist auch der Standort entscheidend. Viele Höfe liegen in Gebieten, in denen es keine ausreichende Mobilfunk- und Breitbandversorgung gibt . Das erschwert den Datenaustausch in Echtzeit - und der ist nötig, um etwa mit KI-Modellen das Wetter auf die Minute genau vorherzusagen.

Gleichzeitig ist der Zeit- und Kostendruck in der Landwirtschaft hoch. Investitionen in Landmaschinen und Drohnen, die KI-Modelle mit Daten füttern, sind insbesondere für kleinere Höfe nicht bezahlbar. Und: Es braucht die entsprechende Expertise, um mit intelligenten Systemen umgehen zu können und Prognosen in die tägliche Feldarbeit zu übersetzen.

Studie: Fast jeder zweite Hof befasst sich mit KI

ZDF-Umfrage: Junge Menschen finden KI in der Landwirtschaft sinnvoll

Den Einsatz von KI in der Landwirtschaft findet eine deutliche Mehrheit von jungen Erwachsenen in Deutschland gut. In einer repräsentativen Umfrage des ZDF gaben rund 80 Prozent der Befragten an, der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Landwirtschaft sei eher sinnvoll, sinnvoll oder sogar sehr sinnvoll.