Die nächsten zwei Wochen sind für die Zukunft der Katholischen Kirche in Deutschland entscheidend. Erst treffen sich die Bischöfe in dieser Woche zu ihrer Frühjahrsvollversammlung in Dresden. In der kommenden Woche findet dann in Frankfurt die letzte Versammlung des "Synodalen Wegs" statt, jenes Reformprojekts, mit dem die Bischöfe nach dem Missbrauchsskandal wieder Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei den Gläubigen gewinnen wollen.