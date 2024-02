Neandertaler nutzten vor mehr als 40.000 Jahren Klebstoff

Schon vor mehr als 40.000 Jahren haben frühe Menschen offenbar eine Art Klebstoff genutzt. Neandertaler aus dem heutigen Südfrankreich hätten eine ausgeklügelte Mischung aus Ocker und Bitumen hergestellt, teilte die Universität Tübingen mit. Damit versahen sie etwa Steinwerkzeuge mit Griffen. Es handele sich um den "bisher frühesten Fund eines Mehrkomponentenklebers in Europa". Das habe die Aufarbeitung von Objekten aus der Neandertaler-Fundstelle Le Moustier in der Dordogne ergeben.

Steinwerkzeuge aus Le Moustier in Berlin aufbewahrt

Klebstofftechnologien haben wichtige Bedeutung

Die Nutzung von Klebern mit mehreren Komponenten, darunter Baumharze und auch Ocker, sei bisher vom frühen Homo sapiens in Afrika bekannt gewesen, hieß es. "Unsere Studie zeigt, dass sich beim frühen Homo sapiens in Afrika und den Neandertalern in Europa ähnliche Denkmuster widerspiegeln", so Schmidt. Ihre Klebstofftechnologien hätten eine wichtige Bedeutung für das Verständnis von der Menschwerdung.