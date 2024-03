WMO-Bericht zu Klimawandel: "Alarmstufe Rot"

Umgekehrt erreichte die antarktische Meereisausdehnung seit der Aufzeichnung durch Satelliten im Jahr 1979 ein Rekordtief. So habe seine maximal gemessene Fläche im September 2023 rund 1,5 Mio. Quadratkilometer unter dem Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020 gelegen. Auch die arktische Meereisausdehnung verharrte unter dem Normalwert und der grönländische Eisschild verlor weiter an Masse. Die an der grönländischen Gipfelstation registrierte Sommertemperatur überstieg den bisher aufgezeichneten Rekord um 1°C, so die Meteorologen.