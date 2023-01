In der Rhein-Region hatte dabei im 19. Jahrhundert der badische Ingenieur Johann Gottfried Tulla die Schlüsselrolle gespielt. Er plante die Begradigung des Rheins. Der zuvor stark mäandernde Strom wurde in einem vergleichsweise schmalen Flussbett eingehegt, was die Landschaft am Oberrhein völlig veränderte und viele Sümpfe trockenfallen ließ. Auch andere Veränderungen hätten geholfen, die Malaria am Rhein zu besiegen, berichtet der Mücken-Fachmann Norbert Becker.