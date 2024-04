Amanda Knox: Neuer Prozess in Italien

Mehr als 15 Jahre nach dem Mord an einer britischen Austauschstudentin in Italien hat ein neuer Prozess um die damals hauptverdächtige und später freigesprochene Amerikanerin Amanda Knox begonnen.

In Perugia beschäftigt sich seit Mittwoch ein Berufungsgericht mit der Frage, ob eine andere Verurteilung der inzwischen 36-Jährigen rechtens war. Dabei ging es um Verleumdung: Knox hatte nach ihrer Festnahme einen Barmann der Tat beschuldigt und war deshalb zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Inzwischen lebt sie wieder in den USA . Dem Auftakt des neuen Prozesses blieb sie fern.

Knox war vorgeworfen worden, 2007 mit ihrem damaligen Freund ihre britische Mitbewohnerin Meredith Kercher ermordet zu haben. Die damals 20-jährige Knox geriet schnell unter Verdacht und wurde wenige Tage nach dem Fund der Leiche verhaftet. Sie wurde zu 26 Jahren und in zweiter Instanz zu 28,5 Jahren Haft verurteilt. Letztlich hob Italiens oberstes Gericht die Verurteilung aber 2015 auf. Der Fall hatte auch in den Jahren danach rund um die Welt Schlagzeilen gemacht.

Amanda Knox will Freispruch vom Vorwurf der Verleumdung

Mit dem neuen Prozess will Knox nun einen völligen Freispruch durch die italienische Justiz auch von den Verleumdungsvorwürfen erreichen. Wird die mittlerweile 36-Jährige freigesprochen, könnte damit auch der letzte rechtliche Aspekt in dem Justizdrama zu den Akten gelegt werden.

Knox lebt und arbeitet als Aktivistin und Podcasterin

Wer die junge Britin damals in Perugia ermordete, ist bis heute nicht geklärt. Wegen Beihilfe zum Mord wurde ein damals 20-jähriger Mann verurteilt, dessen Fingerabdrücke am Tatort gefunden worden waren. Er ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. Dennoch wurden vor allem in Italien immer wieder Zweifel laut, ob Knox nicht doch an der Tat beteiligt gewesen sein könnte.