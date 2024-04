30 Jahre später: Kaufhauserpresser "Dagobert" blickt zurück

Sein Motiv sieht er im Nachhinein in Depressionen , verursacht durch Lösungsmittel während seiner Arbeit als Autolackierer. Heute erinnert er sich an die Suizidgedanken, die er in der Zeit vor den Erpressungen hatte: "Dann war da die Situation, als ich in meinem Bett lag, ich hatte die Pistole an der Schläfe: durchgeladen, entsichert."