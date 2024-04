Berliner Kaufhaus: Thailändische Central Group kauft KaDeWe

Das berühmte Luxuskaufhaus KaDeWe in Berlin hat den Besitzer gewechselt. Die thailändische Central Group teilte am Freitag in Großbritannien mit, sie habe das Gebäude von der insolventen Signa-Tochter Prime Selection gekauft. Einen Kaufpreis nannte das Unternehmen nicht - laut "Handelsblatt" beträgt er eine Milliarde Euro.

Die Central Group möchte auch den Betreiber des KaDeWe komplett übernehmen. Das Traditionsgebäude in der Nähe des Kurfürstendamms mit rund 60.000 Quadratmetern Verkaufsfläche wird von der KaDeWe-Gruppe genutzt, wie auch die Häuser Oberpollinger in München und Alsterhaus in Hamburg . Die KaDeWe-Gruppe hatte im Januar Insolvenz angemeldet, um sich von den "nicht marktüblichen" und "exorbitanten" Indexmieten der Signa zu befreien, wie das Unternehmen damals erklärte.

Das Handelsgericht Wien befasst sich mit den Sanierungsplänen der insolventen Signa. Was wird aus dem KaDeWe in Berlin und dem Elbtower in Hamburg? Valerie Haller an der Börse.

