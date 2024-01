Nach Signa-Pleite : KaDeWe-Gruppe meldet Insolvenz an

29.01.2024 | 15:48 |

Die KaDeWe-Gruppe mit den Luxus-Kaufhäusern KaDeWe in Berlin, Oberpollinger in München und Alsterhaus in Hamburg hat Insolvenz angemeldet. Der Betrieb der Häuser gehe aber weiter.