Babymörderin: Englische Krankenschwester erneut vor Gericht

Die englische Baby-Serienmörderin und Ex-Krankenschwester Lucy L. muss sich wegen eines weiteren Falls vor Gericht verantworten. Die 33-Jährige war im August wegen des Mordes an sieben Babys und des versuchten Mordes von sechs weiteren auf einer Neugeborenenstation in der Stadt Chester zu lebenslanger Haft verurteilt worden

Bei sechs weiteren Vorwürfen des versuchten Mordes war die Jury damals nicht zu einer Einigung gekommen. Zu einem der Vorwürfe soll es nun ein Wiederaufnahmeverfahren geben, wie britische Medien von einer Anhörung vor Gericht in Manchester berichteten. In den fünf anderen Fällen soll es hingegen keine weitere Strafverfolgung geben.

Die 33-Jährige Babymörderin wird wohl nie wieder freikommen. 21.08.2023 | 1:54 min

Ex-Krankenschwester streitet Mordvorwürfe ab

L. hatte die Morde der Ansicht der Geschworenen zufolge in den Jahren 2015 und 2016 am Countess of Chester Hospital begangen. Sie stritt ihre Schuld bis zuletzt ab und beantragte, in Berufung gehen zu dürfen. Die Entscheidung darüber stand zunächst noch aus.