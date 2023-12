Berliner Schule: 49 Verletzte bei Streit durch Pfefferspray

Bei einer Auseinandersetzung an einer Berliner Schule sind 49 Schüler und Lehrer durch Pfefferspray verletzt worden. Die Schulleiterin, die streitende Schüler trennen wollte, kam mit einem Handbruch in ein Krankenhaus, wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher und einfacher Körperverletzung eingeleitet.

An der Oberschule in Gropiusstadt, einem Ortsteil im Bezirk Neukölln, gerieten am Montag demnach mehrere 14 und 15 Jahre alte Jugendliche aneinander. In der Folge versprühten Beteiligte Pfefferspray, anschließend zettelte ein bis dahin unbeteiligter 15-Jähriger eine Schlägerei an. Der Grund für den eskalierten Konflikt soll laut Polizei eher banal gewesen sein, um Politik ging es nicht.