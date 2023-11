Lehrer in Hamburg bedroht - Vier Festnahmen

Nach zwei Einsätzen in Hamburg hat die Polizei vier Kinder und Jugendliche festgenommen. Zwei von ihnen stehen in Verdacht, eine Lehrerin an einer Schule im Stadtteil Blankenese mit einer Waffe bedroht zu haben. Am frühen Nachmittag habe es dann eine ähnliche Bedrohungslage an einer Schule im Stadtteil Bahrenfeld gegeben, wie die Polizei mitteilte.