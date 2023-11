Entwarnung nach Bombendrohungen an mehreren Schulen

An mehreren Schulen sind am Montag Bombendrohungen eingegangen. Betroffen waren Schulen in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. Nun gibt es Entwarnung.

Wegen mehrerer Drohungen war die Polizei an verschiedenen Schulen im gesamten Bundesgebiet im Einsatz - wie hier in Regensburg. Quelle: dpa

An mindestens sieben Schulen in Deutschland sind am Montag Drohungen eingegangen. Vielerorts gibt es nun Entwarnung.

Betroffen waren Schulen in Augsburg und Regensburg (Bayern), in Karlsruhe und Mannheim (Baden-Württemberg), Solingen und Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) sowie in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt. Überall waren es Drohmails, die am Montagmorgen Großeinsätze der Polizei auslösten.

Für Hunderte Schülerinnen und Schüler fiel zu Wochenbeginn der Unterricht aus.

Die betroffenen Schulen im Überblick:

Augsburg / Bayern

Am Montagmorgen ist eine Schule in Augsburg Ziel einer Bombendrohung geworden. Die Schüler seien deshalb vor Unterrichtsbeginn nicht ins Gebäude gelassen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Verdächtiges sei bei einer Absuche der Schule unter anderem mit Polizeihunden nicht gefunden worden.

Die "Augsburger Allgemeine" hatte zunächst über den Einsatz berichtet. Die Bombendrohung ging laut der Polizeisprecherin per E-Mail ein. Zu den Hintergründen machte die Sprecherin zunächst keine Angaben.

Regensburg / Bayern

Nach einer Bombendrohung hat die Polizei am Montag auch eine Schule in Regensburg geräumt. Etwa 400 Schülerinnen und Schüler seien in einer nahe gelegenen Schule in Sicherheit gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Vormittag. Mehrere Polizeihunde waren bei der Absuche des Gebäudes im Einsatz. Inzwischen gab die Polizei auch hier Entwarnung.

Zunächst hatte die "Mittelbayerische Zeitung" darüber berichtet. Die Bombendrohung war laut Polizei per E-Mail bei der Schule eingegangen. Zum Inhalt wurden zunächst keine Angaben gemacht. Die Hintergründe blieben vorerst ebenfalls unklar.

Karlsruhe / Baden-Württemberg

Nach einer Drohmail hat die Polizei am Montagmorgen auch eine Gemeinschaftsschule in Karlsruhe durchsucht. Wie ein Polizeisprecher sagte, war die E-Mail "mit bedrohlichem Inhalt" am Wochenende eingegangen und am Montag gelesen worden. Die Schule habe daraufhin sofort die Polizei alarmiert, die gegen 7:45 Uhr mit starken Kräften und auch mehreren Spürhunden vor Ort war.

Die meisten der rund 800 Schüler hätten noch vor Betreten der Gebäude abgefangen werden können. Die wenigen Kinder und Jugendlichen, die sich bereits in der Schule befanden, seien von Lehrkräften und Mitarbeitern ins Freie gebracht worden.

Was in der E-Mail konkret stand und ob es einen Absender dazu gibt, wollte der Sprecher zunächst nicht sagen. Auch hier gibt es vorsichtige Entwarnung: Gegenüber dem SWR teilte ein Sprecher der zuständigen Polizei mit: "Es wurden keine verdächtigen Gegenstände gefunden." Der Einsatz sei mittlerweile beendet worden.

Mannheim / Baden-Württemberg

In Mannheim war die Polizei gegen 8:00 Uhr von einer Gemeinschaftsschule verständigt worden, die ebenfalls eine Drohung per Mail erhalten hatte. Man habe sofort einen Stab einberufen, sich dann aber nach Sichtung der Fakten gegen einen Einsatz in der Schule und gegen eine Räumung entschieden, wie ein Polizeisprecher sagte.

Solingen / Nordrhein-Westfalen

In Solingen an der Alexander-Coppel-Gesamtschule führte eine Bombendrohung zu einem stundenlangen Polizeieinsatz und Unterrichtsausfall geführt. Die Polizei durchsuchte am Montagmorgen aufgrund einer möglichen Bedrohungslage über mehrere Stunden den Schulkomplex. Zahlreiche Beamte wie auch Diensthunde waren im Einsatz. Verdächtige Gegenstände wurden dabei jedoch keine entdeckt worden, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Der Einsatz wurde um 11:00 Uhr beendet.

Ein Verantwortlicher der Schule habe die Polizei über die eingegangene Bombendrohung informiert. Nach Informationen der Polizei war der Unterricht seitens der Solinger Gesamtschule abgesagt worden.

Wuppertal / Nordrhein-Westfalen

Auch bei einer Schule in Wuppertal-Barmen wurde eine Bedrohung gemeldet. Es habe polizeiliche Maßnahmen gegeben, aber das Gebäude sei nicht geräumt und durchsucht worden, erklärte ein Sprecher der Polizei der Westdeutschen Zeitung.

Erfurt / Thüringen