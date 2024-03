Niederlande: Geiseldrama beendet - Verdächtiger festgenommen

Das Geiseldrama in einem Café in der Stadt Ede in den Niederlanden ist zu Ende. "Die letzte Geisel ist soeben freigelassen worden, eine Person wurde festgenommen", hieß es in einer Erklärung der Polizei. "Wir können zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Informationen geben." Für den Nachmittag wurde eine Pressekonferenz angekündigt.