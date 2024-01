Tote Schülerin: Mutmaßlicher Täter früher schon auffälliig

Die Begriffe "Beziehungstat" und "Familiendrama" sind in der Wissenschaft und in der öffentlichen Debatte umstritten. Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) verzichtet seit Ende 2019 in ihrer Berichterstattung auf die Begriffe als eigene Formulierung. Sie würden gezielte und oft tödliche Gewalt verharmlosen, die sich vor allem gegen Frauen und teilweise gegen Kinder richtet. Zudem würden die Taten "in die Nähe eines schicksalhaften Geschehens" gerückt, wie aus der Begründung hervorgeht.



Eine Ausnahme liegt laut der dpa vor, wenn die Polizei in Mitteilungen diese Begriffe selbst verwendet. Dann müsse man die Zitate übernehmen.



Quelle: dpa