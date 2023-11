Hamburg: Flugverkehr läuft nach Anschlagsdrohung wieder an

Wegen einer Anschlagsdrohung war der Flugbetrieb am Hamburger Flughafen eingestellt worden. Nun läuft der Betrieb wieder an.

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Bundespolizei: Anschlagsdrohung sehr ernst genommen

Die Maschine sei gegen 12:20 Uhr in Hamburg gelandet und habe dann in einem Sonderbereich gestanden. Die 198 Passagiere und 16 Crew-Mitglieder hätten das Flugzeug verlassen und sind in einem Evakuierungsgate einer Sicherheitskontrolle unterzogen worden. Flugzeug und Gepäck wurden durchsucht.

Flüge nach Hannover und Bremen umgeleitet

Wegen der Sperrung in Hamburg sind mehrere Maschinen nach Hannover und Bremen umgeleitet worden. Fünf Flugzeuge seien stattdessen in der niedersächsischen Landeshauptstadt gelandet, sagte eine Airport-Sprecherin in Hannover am Montag auf Anfrage der dpa. Das erste war bereits kurz nach der Sperrung des Hamburger Flughafens umgeleitet worden. Auch am Flughafen Bremen seien zwei Maschinen außerplanmäßig gelandet, sagte eine Sprecherin.