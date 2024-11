"Es ist schon sehr, sehr aufwühlend zu sehen, dass Menschen vor laufender Kamera zerstückelt und die Einzelteile arrangiert werden, um dann entsprechend präsentiert zu werden", sagt der BKA-Mann. "Es ist sicherlich das Niveau an Gewaltbereitschaft, was ein Mensch in der Lage ist, einem anderen anzutun, was einen immer wieder sehr erschreckt."

Die Chats geben einen seltenen Einblick in die Welt der Organisierten Kriminalität. Europäische Ermittler-Teams haben seit 2016 verschiedene verschlüsselte Chat-Dienste geknackt, über die sich Drogenhändler freimütig ausgetauscht hatten. Allein in Deutschland liegen laut Bundeskriminalamt (BKA) etwa 150 Millionen Chat- und Sprachnachrichten, Bilder und Videos vor. "Aber dass es dadurch einen Rückgang der Kriminalität gab, dass dadurch weniger Drogen ins Land kamen: Das kann man nicht sagen, nein", sagt der BKA-Beamte.

Europa als zweitwichtigster Kokainmarkt der Welt

Kokainschmuggel meist über Hamburg oder Bremerhaven

"Ich bekomme jeden Tag Meldungen zu den größten Durchsuchungsmaßnahmen oder Aufgriffen, die wir getätigt haben und mittlerweile erschrecke ich mich eher, wenn keine Waffe gefunden wird", sagt Werner Turek, stellvertretender Leiter des Zollkriminalamtes. "Deswegen reden wir über eine gefährliche Situation, die ich so in der Vergangenheit nicht kennengelernt habe."

Bei Turek in Köln laufen die Erkenntnisse zum Kokainschmuggel von Ermittlungsbehörden aus dem In- und Ausland zusammen. Diese werden zu einem Risikoprofil verdichtet. Besonderes Augenmerk gilt dabei Schiffscontainern aus Südamerika, die in Hamburg oder Bremerhaven ankommen. Denn ein Großteil des Kokains wird auf dem Seeweg geschmuggelt. "Kokain zu finden in Häfen ist gut. Jedes Gramm, das wir vom Markt nehmen, ist ein gutes Gramm", sagt Turek. "Aber was viel mehr weh tut, ist, in die Logistik einzudringen. Und das muss unser Ziel sein, hier Strukturen zu zerschlagen."