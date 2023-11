Sexueller Missbrauch in Lünen? Vize-Bürgermeister in U-Haft

Gegen den Vize-Bürgermeister der Stadt Lünen wird ermittelt, er sitzt in Untersuchungshaft.

Der Vize-Bürgermeister von Lünen, Daniel W., sitzt in Untersuchungshaft, weil er Jugendliche und ein Kind gegen Entgelt sexuell missbraucht und kinder- und jugendpornografisches Material gekauft haben soll. Das bestätigte ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft in Bochum. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Belastende Datenträger und Chats gefunden

Der ehrenamtliche Kommunalpolitiker soll seit 2018 in insgesamt neun Fällen Jugendliche und ein Kind gegen Entgelt missbraucht haben, hieß es von dem Sprecher. Dabei habe er in einem der vorgeworfenen Fälle 40 Euro gezahlt, in einem anderen Kleidung im Wert von etwa 150 Euro, sagte der Staatsanwalt.