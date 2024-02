US-Staat Minnesota: Mann tötet drei Einsatzkräfte

Die Polizei hatte stundenlang mit dem Schützen verhandelt, der sich mit seiner Familie in seinem Haus verbarrikadiert hatte.

Bei einem Einsatz im US-Bundesstaat Minnesota sind zwei Polizisten und ein Sanitäter getötet worden. Ein Mann, der sich mit seinen Kindern in seinem Haus verbarrikadiert hatte, eröffnete am Sonntagmorgen das Feuer auf die alarmierten Beamten, wie die Polizei mitteilte. Der Schütze sei ebenfalls tot. Die sieben Kinder im Alter von zwei bis 15 Jahren blieben unversehrt.

Schüsse nach Notruf wegen häuslicher Gewalt

Der Schusswechsel ereignete sich nach einem Notruf wegen häuslicher Gewalt. Die Polizei war angerückt, weil es geheißen hatte, ein bewaffneter Mann habe sich mit seiner Familie, zu der sieben Kinder gehörten, im Haus verbarrikadiert. "Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte eskalierte die Situation und es kam zu einer Schießerei mit den Einsatzkräften", teilte die Stadtverwaltung am Sonntag (Ortszeit) mit.

Im Jahr 2021 sind 21.000 Menschen in den USA durch Waffengewalt gestorben. Viele Amerikaner rüsten illegal auf, besorgen sich Waffenteile im Internet und montieren sie zusammen. Der Markt für sogenannte "ghost guns", Geisterwaffen, boomt. 18.05.2022 | 6:14 min

Bei den getöteten Polizisten handelte es sich um zwei jeweils 27 Jahre alte Männer. Der Sanitäter, der auch als Feuerwehrmann tätig war, war 40 Jahre alt. Den Angaben nach leistete er gerade einem verletzten Polizisten Hilfe, als er von mindestens einem Schuss getroffen wurde. Er gehörte einer Spezialeinheit der Polizei an, einem Swat-Team.

Familie konnte Haus nach Verhandlungen verlassen

Laut der Minnesota Police and Peace Officers Association verhandelten die Beamten vier Stunden lang mit dem Schützen, bevor ein Swat-Team das Haus betrat.

Der Tatort war von Polizeiautos umstellt, Journalisten hatten keinen Zugang. Der Schusswechsel ereignete sich in einem von Bäumen gesäumten Wohnviertel mit zweistöckigen Häusern. Ein gepanzertes Polizeifahrzeug, das in der Nähe geparkt war, hatte einen Einschuss an der Windschutzscheibe.